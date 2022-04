Torna la tradizione vivente patrimonio dell'Unesco

MENDRISIO - Le Processioni della Settimana Santa di Mendrisio sono state inserite nella Lista rappresentativa dei Beni immateriali culturali dell’UNESCO nel 2019. Poi è arrivato il Covid.

«Dopo due anni di pausa forzata siamo molto felici che quest’importante “tradizione vivente” torni a presentarsi al pubblico, accompagnata e sostenuta dai molti volontari che tradizionalmente contribuiscono alla loro realizzazione, riprendendo rituali e abitudini tramandate da secoli», ha sottolineato in occasione dell'odierna conferenza stampa di presentazione, il municipale Paolo Danielli.

Le Processioni della Settimana Santa si svolgeranno Giovedì 14 e Venerdì 15 aprile con partenza dalla Chiesa di San Giovanni e seguiranno l’abituale percorso circolare che raggiunge la Chiesa dei Cappuccini, proponendo due sfilate distinte e particolari, come è stato ricordato stamane dal presidente della Fondazione, Gabriele Ponti.

Il Consiglio di Fondazione delle Processioni considera che, come riconosciuto anche dall’UNESCO, le tradizioni sono confrontate con il bisogno di innovazione per risultare attuali e interpretate positivamente dalla popolazione contemporanea. Per questo motivo quest’anno sono state introdotte per la prima volta le iscrizioni online, che saranno riproposte anche il prossimo anno. Il reclutamento dei personaggi e anche delle centinaia di volontari che aiutano nell’organizzazione delle due sfilate è stato un successo e i ruoli sono stati tutti ricoperti.

La meteo, come sempre, condizionerà lo svolgimento delle due Processioni. Per questo motivo, il Giovedì alle 16.00 e il Venerdì alle 14.00, saranno rilasciati due comunicati stampa per confermare o per cancellare la rispettiva Processione serale.

A beneficio di coloro che desiderano assistere alle sfilate comodamente seduti, in piazza del Ponte, sarà allestita una grande tribuna a pagamento. I biglietti sono in vendita da subito presso l’Infopoint di Mendrisiotto Turismo in stazione a Mendrisio e saranno in vendita presso l’Infopoint che sarà allestito in piazza del Ponte mercoledì 13 aprile dalle 14.00 alle 18.00, Giovedì Santo e Venerdì Santo dalle 09.00 alle 11.30 e dalle 13.30 alle 23.00.

Per assistere alle due sfilate è consigliato preferibilmente raggiungere Mendrisio in treno. Per coloro che decideranno di arrivare in auto i parcheggi sono previsti alle piscine di Mendrisio, da dove il Giovedì e il Venerdì Santo sarà possibile raggiungere il centro con la Navetta speciale, che sarà attiva dalle 19:00 alle 20:30 in direzione del centro e dalle 22:15 alle 23:15 in direzione piscine, con partenza dalla rotonda di Via Lavizzari. Sempre in via Lavizzari sono inoltre previsti alcuni parcheggi per portatori di handicap. Tutte le informazioni relative agli eventi collaterali e ai dettagli relativi alle Processioni sono consultabili sul sito: www.processionimendrisio.ch

La presentazione della nuova edizione permetterà di celebrare il riconoscimento ottenuto nel 2019 e di presentare inoltre il grande Trasparente eseguito dall’artista ticinese Paolo Mazzucchelli nel corso del 2021, su mandato della speciale commissione che da anni si occupa di seguire il processo della realizzazione di opere contemporanee