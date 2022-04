Tutti estradati i "cavalli di razza"

PONTE CHIASSO - Un 39enne calabrese è stato consegnato nel weekend dalla polizia federale a quella italiana alla frontiera di Chiasso.

È l'ultima estradizione eseguita nell'ambito dell'inchiesta antidroga "Cavalli di razza", che a novembre ha portato all'arresto di 6 'ndranghetisti in Svizzera, due nel Luganese. Lo riferisce la Regione.ch.

Nel corso delle indagini è emerso che un ruolo apicale nell'organizzazione in Svizzera era svolto da un 41enne arrestato in riva al Ceresio, dove lavorava come aiuto-cuoco in un ristorante. Un primo gruppo di imputati compariranno il 23 giugno davanti al tribunale di Como.