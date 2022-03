Un regalo da 5'000 franchi per la SUPSI

LUGANO - La formazione conta. Lo pensa UBS Ticino, che ha devoluto 5'000 franchi al progetto #thelab 2021-2022 targato SUPSI. La consegna dell'assegno è avvenuta oggi presso il Palacinema di Locarno, in presenza del responsabile della filiale UBS di Locarno Fausto Giuliani e del responsabile del progetto Luca Botturi.

L’iniziativa #thelab nasce dalla fusione del Laboratorio in media e tecnologie in educazione (TME) e l'Area di didattica delle scienze naturali. L'idea è quella di organizzare delle giornate di laboratorio digitale per le classi della scuola dell'obbligo del Canton Ticino, che si sviluppano in continuità tra lavoro manuale e creatività digitale. Un viaggio alla scoperta consapevole di cosa c’è “dietro lo schermo”, per comprendere come la digitalizzazione entra nelle nostre vite.

«UBS è lieta di sostenere quest'interessante iniziativa rivolta agli studenti ticinesi», commenta Luca Pedrotti, direttore regionale UBS Ticino, «un'ottima occasione per riflettere sulla comunicazione e sulla realtà digitale nella quale siamo completamente immersi».