Ciclisti luganesi più informati sulla sicurezza

LUGANO - Con la bicicletta o il monopattino elettrico sui marciapiedi e nelle zone pedonali? Non è permesso, eppure sono in molti che trasgrediscono. E lo fanno perché sulle nostre strade non si sentono al sicuro, come emerso anche da un sondaggio voluto dal Municipio di Lugano.

Ed ecco dunque che a Lugano anche quest'anno scatta la campagna di prevenzione OK Velo, indirizzata ai fruitori di biciclette, ciclomotori e monopattini elettrici. Una campagna che stavolta punterà anche a fornire ai conducenti gli strumenti per aumentare la propria sicurezza, grazie a un corso di formazione del TCS finanziato dalla polizia cittadina.