La "carovana" di passatori non è andata lontana

BALERNA - Una vera a propria "carovana" di passatori, in viaggio verso nord, ha attraversato nei giorni scorsi il confine ticinese. Ma non è andata lontano. Un tempestivo intervento delle Guardie di confine della regione IV ha messo fine all'odissea della comitiva di migranti finita in mano ai trafficanti di uomini.

Ben tre auto con un totale di 17 viaggiatori sono state fermate dopo avere attraversato il valico di Ponte Faloppia. Nell'attraversare il confine - riferisce oggi la Provincia di Como - nessuno ha notato i veicoli, che sono arrivati indisturbati fino a Balerna avanzando in fila.

Lì sono incappati però in un controllo delle Guardie di confine, che a seguito dell'esame dei documenti ha provveduto al fermo del gruppo. Dalle indagini è emerso che sei dei viaggiatori (i tre conducenti più altrettanti passeggeri) erano appunto dei "passatori", e avevano organizzato dietro compenso - salato sicuramente - il viaggio della speranza per i restanti passeggeri, 11 in tutto. La "carovana" era partita da Milano con destinazione oltre Gottardo, precisa il quotidiano comasco.