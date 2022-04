"Scatole di sopravvivenza". Ne abbiamo aperta una

LUGANO - È tempo di scorte alimentari, anche in Svizzera. C'è chi ha preso d'assalto i supermercati e chi provvede affidandosi ad aziende specializzate in forniture a lunga conservazione da usare in caso di emergenze.

Una di queste è la Sicherheit Satt AG, azienda con sede a Zurigo che produce box con dentro tutto l'occorrente per permettere a una famiglia di sopravvivere anche 30 giorni senza dover fare la spesa. Magari perché all'interno di un bunker, per fare un esempio.

Abbiamo testato la scatola fornitaci direttamente dall'azienda (vedi il video). Di questi prodotti, spiegano, ne stanno vendendo più del solito nell'ultimo periodo. «Abbiamo registrato un aumento della domanda di scorte», afferma il Ceo Philipp Nater.

I pacchetti progettati per una persona o una famiglia sarebbero quelli più richiesti. «Contengono anche le istruzioni per la preparazione di ogni alimento, nonché un suggerimento sul menu per colazione, pranzo e cena nell'arco di un mese intero».

E ci sono pure razioni d'emergenza (come quelle che si vedono nei film). Strane barrettine utili nelle situazioni limite che abbiamo voluto assaggiare.