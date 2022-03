Per l'Ucraina: un ultimo giorno al Conza, poi si continua a Pregassona

LUGANO - Quello di domani, venerdì 11 marzo, sarà l'ultimo giorno utile per consegnare il materiale destinato ai profughi ucraini presso il Padiglione Conza di Lugano.

La raccolta si interromperà domani alle 18 per poi riprendere, a partire dalle 9 di lunedì prossimo, presso lo stabile ex Avaloq a Pregassona, in via Merlecco 2. Lo rende noto questa sera un comunicato della Città.

Lo stesso varrà per il check point per i profughi che soggiornano a Lugano, che resterà attivo fino alla presa a carico centralizzata a livello cantonale. Fino alle 18 di domani ci si potrà annunciare presso il Padiglione Conza, mentre da lunedì anche il check point sarà trasferito nel quartiere di Pregassona, sempre nello stabile ex Avaloq.