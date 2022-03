La sezione Sottoceneri Croce Rossa Svizzera cerca volontari

LUGANO - Aiutare ad aiutare. In occasione della giornata del malato, che ricorre oggi sei marzo, la sezione Sottoceneri della Croce Rossa Svizzera annuncia, insieme alle cifre dell'ultimo anno, che è alla ricerca di nuovi volontari.

Anche il settore del volontariato ha avuto alcuni momenti difficili nell'ultimo anno. Come si legge in un comunicato della Croce Rossa, «alcuni volontari hanno cessato la loro attività per timori o insicurezze». Per questo, l'organizzazione è alla ricerca di persone che «abbiano a cuore il benessere delle persone in difficoltà, in particolare per il servizio visite e il servizio trasporti».

La prima di queste due occupazioni si svolge in casa anziani e a domicilio, «per fare due chiacchiere davanti a una tazza di tè o fare una passeggiata». La seconda, invece, consiste nel trasportare le persone anziane o malate agli appuntamenti medici o alle sessioni di terapia».

La Croce Rossa ha anche pubblicato le cifre inerenti all'ultimo anno. Queste «manifestano il forte bisogno di queste attività da parte delle persone vulnerabili e del grande e importante supporto svolto dalla colonna portante di CRSS, i volontari». In particolare, per il servizio trasporti sono state coperte 10'182 ore, per il servizio visite 4'131 e per il Centro diurno terapeutico 13'607.