«Pregate per la pace in Ucraina»

LUGANO - «Il precipitare della situazione in Ucraina (qui il nostro live) è per tutti noi fonte di viva preoccupazione e di dolore». È con queste parole che il Vescovo di Lugano Valerio Lazzeri ha iniziato il suo messaggio indirizzato a tutta la comunità diocesana e ai fedeli ticinesi, invitandoli a «pregare intensamente per la pace in un momento così drammatico».

«Il prevalere d'interessi particolari sulla ricerca di soluzioni diplomatiche della crisi - ha continuato il Vescovo - mette in pericolo una popolazione inerme, causando sofferenza e morte». E questa situazione «non può lasciarci indifferenti», ha concluso.