Da meccanico a viticoltore, la nuova vita di Enea Corti

BELLINZONA - Dopo l’attestato federale di capacità di viticoltore ottenuto al Centro professionale del verde di Mezzana, Enea Corti di Breganzona si è diplomato con successo all’Istituto di Changins (VD), il centro di competenza nazionale per tutta la formazione superiore nei settori della viticoltura, dell’enologia e della frutticoltura.

I percorsi offerti - L’istituto di Changins - ricorda oggi il DECS in una nota - comprende la Scuola universitaria professionale (SUP), che rilascia i titoli di Bachelor of Science HES-SO in viticoltura ed enologia e di Master of Life Sciences in viticoltura ed enologia; la Scuola specializzata superiore (SSS) che rilascia il titolo di “Tecnico/a vitivinicolo dipl.SSS” e propone i corsi di preparazione agli esami professionali per l’attestato federale professionale (APF) e per l’esame professionale superiore (EPS) di viticoltore, cantiniere e frutticoltore; L’Ecole du vin, che offre corsi a tutti coloro che sono interessati al variegato mondo del vino e in particolare, per i professionisti, il corso di preparazione agli esami per l’ottenimento dell’attestato professionale federale di “Sommelier/ère con APF”.

Da meccanico a viticoltore - Fra i neodiplomati di quest’anno come anticipato troviamo Enea Corti di Breganzona, che ha concluso con successo la formazione superiore di Tecnico vitivinicolo dipl.SSS. Enea Corti, dopo aver ottenuto nel 2013 un attestato federale di capacità come meccanico d’auto, ha in seguito iniziato un nuovo apprendistato di viticoltore presso la Cantina Monti a Cademario, conseguendo l’attestato federale di capacità nel 2018 presso il Centro professionale del verde di Mezzana.

Sin dalla sua creazione nel 1948, l’istituto di Changins è stato un punto di riferimento anche per i giovani provenienti dalla Svizzera italiana. In questi oltre 70 anni di attività sono stati infatti oltre un centinaio i ticinesi che, dopo una formazione professionale di base al Centro professionale del Verde di Mezzana, si sono specializzati con un diploma terziario a Changins.

Giornate e serate informative - Lunedì 21 febbraio 2022 la Città dei mestieri della Svizzera italiana, in collaborazione con Centro professionale del verde di Mezzana, Jardin Suisse Ticino, l’associazione dei fioristi ticinesi, l’Unione contadini ticinesi e l’Ufficio della tecnica forestale, del vivaio e delle foreste demaniali, propone una serata informativa online destinata a tutti i ragazzi e ragazze che vorrebbero iniziare una formazione di base nel settore della natura, dell’ambiente e degli animali. Per informazioni e iscrizioni è possibile cliccare qui.

Il DECS comunica inoltre a tutti i giovani e le giovani interessati/e a seguire una formazione superiore presso l’Istituto di Changins che la giornata di presentazione dei diversi percorsi si terrà il 13 marzo 2022. Il programma e le modalità d’iscrizione sono disponili qui.