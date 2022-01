Due strade grigionesi si rifanno il look

POSCHIAVO - Restyling stradale nel Grigioni italiano. Il governo di Coira ha approvato una serie di lavori sulla strada dell'Engadina a Silvapiana, e sulla strada del Bernina in val Poschiavo.

A Silvapiana è prevista la correzione e il risanamento fonico della cantonale, nei pressi della rotonda nel centro del paese che collega il principale asse stradale dell'Engadina, costituito dalla strada dell'Engadina e dalla strada del Maloja. Oltre a essere l'accesso principale per il turismo proveniente dall'Italia, questo collegamento è molto importante anche per il trasporto di merci in Engadina e per i frontalieri provenienti dall'Italia.

Sono previsti la costruzione di una nuova rotonda e la correzione dei tratti di raccordo. I costi complessivi del progetto sono pari a 3,52 milioni di franchi, 950 000 dei quali – fatto salvo il sovvenzionamento da parte del Cantone – sono a carico del Comune di Silvaplana.

Anche all'interno dell'abitato di Poschiavo verrà rifatto il manto stradale, e la carreggiata della strada del Bernina verrà ampliata a sei metri. I costi complessivi per il progetto di sistemazione ammontano a circa 880 000 franchi.