I ragazzi delle medie ricordano l'Olocausto

CHIASSO - «Una passeggiata in collina può essere una semplice passeggiata. Oppure può essere l’occasione per riflettere e ricordare passeggiando». Così Marco Calò, direttore della Scuola Media di Chiasso, introduce il percorso letterario realizzato da alcuni studenti di quarta e che domani vivrà la sua prima Giornata della Memoria. I dieci pannelli, installati all'inizio della scorsa estate lungo il Sottopenz, invitano a «riflettere sul nostro passato, ricordare le centinaia di persone che hanno percorso le colline attorno a Chiasso per passare la frontiera a piedi fuggendo da un regime, cercando la libertà».

Il tema della fuga per la salvezza è stato trattato dalle ragazze e dai ragazzi coinvolti, leggendo e adattando il romanzo di Lia Levi "Una valle piena di stelle": Brunisa, la protagonista tredicenne, da Genova è costretta a scappare in Svizzera per sopravvivere alle leggi razziali e alla Shoah. Con un linguaggio adatto ai bambini e ai ragazzi, si parla di Hitler e di Mussolini, delle leggi razziali e dei partigiani, di contrabbandieri e passatori, di finestre oscurate, così come della vita di allora a Chiasso, nel Mendrisiotto, in Ticino e in Svizzera.

In occasione della Giornata della Memoria, domani e dopodomani alcune classi della scuola media di Chiasso affronteranno il percorso letterario per riflettere sul tema.