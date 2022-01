Tutti fermi: arbitra Norman Gobbi

FAIDO - Gobbi e l'hockey su ghiaccio. Un connubio forte. Indelebile. E non solo grazie a John che per quasi due decenni ha calcato le piste di Lega nazionale A indossando le maglie di Ambrì, Ginevra, Zurigo e Losanna.

Patrizio di Piotta e grande tifoso biancoblù, anche il Consigliere di Stato Norman Gobbi ha tra le proprie passioni l'hockey su ghiaccio. «Crescere in Alta Leventina senza aver messo i pattini è una cosa impossibile», scrive sul proprio blog, ricordando di aver riposto il bastone nell'armadio per prendere in mano il fischietto quando aveva quindici anni.

E proprio in queste vesti che ieri il Consigliere di Stato ha partecipato al torneo amatoriale di hockey svoltosi a Faido. Un'occasione d'indossare nuovamente la divisa "zebrata", portata dal 1990 al 2010. Come se l'è cavata? Bisognerebbe chiederlo ai giocatori in pista a Faido.

Ti-Press