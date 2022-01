FC Chiasso e OTR Mendrisiotto e Basso Ceresio stringono una collaborazione

CHIASSO - L’obiettivo che sostiene la collaborazione sviluppata con l’OTR, promossa dal Football Club Chiasso, è la valorizzare del territorio e la presentazione dell’offerta turistica regionale.

Non si tratta di un partenariato commerciale sviluppato per sostenere il club con dei fondi destinati alla promozione e nemmeno di un contratto di sponsoring: l’accordo non prevede esborsi in denaro, ma solo condivisione di obiettivi.

Il Football Club Chiasso ritiene di potere mettere a disposizione dell’OTR i propri canali di comunicazione considerandoli dei validi strumenti che permetteranno di aumentare la visibilità dell’offerta turistica e arrivare al pubblico che, in tutta la Svizzera, segue la squadra di calcio chiassese.

Nel corso dei prossimi mesi sarà quindi possibile trovare informazioni relative alla Regione Mendrisiotto e Basso Ceresio, andando allo stadio a Chiasso per vedere una partita di calcio, ma anche sul sito web e sui social media del club, mentre che sui social media della OTR saranno proposti alcuni concorsi a premio, per aggiudicarsi biglietti per partite fuori casa. Queste sono alcune delle iniziative che permetteranno all’OTR di veicolare la comunicazione della regione, ma altre potrebbero seguire.