Ad Airolo-Pesciüm si mettono gli sci

AIROLO - Gli impianti di Airolo-Pesciüm si preparano ad accogliere gli appassionati di sci. Per il prossimo sabato 15 gennaio è infatti prevista l'apertura degli impianti, seppure soltanto parziale e nei weekend.

L'abbassamento delle temperature degli scorsi giorni e la conseguente possibilità di continuare con l'innevamento programmato - fa sapere la società Valbianca - permettono l'apertura del tappetino, del pony lift e dei cosiddetti “sciliftino” e “sciliftone” (quest'ultimo fino all'altezza dello “sciliftino”). «Purtroppo - si legge in una nota odierna - la morfologia del terreno e i mezzi attualmente a disposizione non consentono un innevamento più esteso».

Si dovrà pertanto attendere ancora per potersi lanciare sui pendii più impegnativi del comprensorio. Per questo motivo, oltre allo sci saranno proposte altre attività che permettano di approfittare della montagna. In particolare vi sarà la possibilità di passeggiare con le ciaspole su alcuni percorsi inediti, solitamente non percorribili a piedi, sarà riproposta la pista per i gommoni accanto al tappetino e sarà inoltre preparata una piccola nuova pista su cui i bambini potranno slittare e divertirsi sulla neve.