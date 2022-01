Una petizione contro la mascherina alle elementari

BELLINZONA - Una petizione per esprimere disappunto nei confronti dell’obbligo della mascherina per gli allievi di prima, seconda e terza elementare, che entrerà in vigore da lunedì (10 gennaio) e che si aggiunge all’obbligo già vigente per gli allievi di quarta e quinta. Ma anche per chiedere al direttore del DECS Manuele Bertoli di rivedere «al più presto» la decisione «affinché sia possibile continuare a costruire insieme alla scuola quella normalità che dobbiamo ai nostri figli».

Nelle scorse ore sulla piattaforma change.org è stato dato il via a una raccolta firme che ha quale tema l'obbligo del porto della mascherina alle elementari. Le argomentazioni presentate sono diverse e vanno dalla «grave violazione del diritto alla tutela che la società deve ai bambini» alla «inevitabile frattura che con questa decisione si è venuta a creare fra scuola e famiglie». «La scuola è stata finora una nostra alleata nel difficile percorso attraverso la pandemia: i bambini potevano infatti trovarvi un luogo di aggregazione privo, almeno per loro, di forti e definitivi simboli riguardanti il coronavirus. Con questa ultima decisione, tale alleanza è venuta a cadere», si legge nel testo di presentazione della petizione.

Insomma, i bambini non devono assurgere «a salvagente del mondo economico», in quanto saranno obbligati a portare la mascherina tutto il giorno con il solo fine - secondo i firmatari - di evitare isolamenti di classe che metterebbero in difficoltà le attività professionali in cui operano i genitori. Fra le altre motivazioni vi sono poi il fatto che portare la mascherina tutto il giorno, anche nelle ore di educazione fisica, è malsano e che indossarla correttamente per i bambini è complicato.