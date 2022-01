Covid, oltre 2 mila nuovi contagi in Ticino

Schizzano sopra i duemila i contagi giornalieri da Coronavirus in Ticino: nelle ultime ventiquattro ore sono infatti state accertate 2'021 nuove infezioni (ieri erano 1'354, lunedì 798, domenica 1'038).

Attualmente 158 persone (ieri erano 160) si trovano ricoverate in ospedale a causa del Covid-19. Scendono a 12 (cinque in meno di ieri), invece, i pazienti che si trovano nei reparti di cure intense. Fortunatamente non si registrano decessi: il bilancio delle vittime della pandemia resta a quota 1'053.



elaborazione tio/20minuti

Vaccinazione - Le persone completamente vaccinate sono il 70,6% della popolazione, coloro che hanno già ricevuto il richiamo il 26,9% (fra gli over 65 la percentuale sale al 67,5%).

Case per anziani - Il virus continua a tenere banco anche nelle case anziani ticinesi. Nelle ultime ventiquattro ore sono quattro i nuovi casi di coronavirus registrati che portano così a 27 il numero di residenti (spalmati su 14 case anziani) attualmente positivi. Lo comunica oggi l'Associazione dei direttori delle case per anziani della Svizzera italiana (ADICASI).

25 dei 27 residenti positivi risultano essere vaccinati: la maggioranza è asintomatica e solo in pochi casi si riscontrano lievi sintomi. Fortunatamente non si registrano nuovi decessi provocati dal virus. Complessivamente le strutture presenti sul territorio Cantonale sono 68, per un totale di 4'692 posti letto.

Istituti scolastici - Essendo gli istituti scolastici ticinesi chiusi per le vacanze invernali, al momento nessuna delle 416 sezioni di scuola dell'infanzia, 816 di scuola elementare, 624 di scuola media, 249 di scuola media superiore e 910 delle scuole professionali cantonali si trova in quarantena.