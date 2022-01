Un tendone per "soli" 1'500 spettatori

LUGANO - Giro di vite ticinese per i grandi eventi con più di mille spettatori. Oltre alla regola delle 2G (quindi l'accesso consentito ai soli vaccinati e guariti) e l'obbligo di mascherina, soltanto due terzi dei posti a sedere possono essere occupati.

Un provvedimento che è stato introdotto proprio in queste ore, mentre a Cornaredo è in corso l'allestimento del tendone per la tappa ticinese del Circo Knie. Cosa cambierà? Nel nostro cantone potranno accedere al tendone soltanto 1'500 spettatori, come si evince dal piano di protezione aggiornato e pubblicato sul sito del circo nazionale.

«Il Circo Knie - assicura la portavoce Tamara Kury, interpellata da tio/20minuti - rispetta le disposizioni previste dalla Confederazione e dal Cantone. Secondo le nuove regole, in Ticino gli spettacoli possono avere luogo. E non vediamo l'ora della prima di venerdì».

Il Circo Knie si ferma in Ticino dal 7 al 16 gennaio. Stavolta fa tappa soltanto a Lugano.