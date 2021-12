Sotto l'albero soltanto nove controlli radar

BELLINZONA - Per chi vuole vederlo come un “regalo” di Natale saranno solo nove le località ticinesi dove nella settimana dal 27 dicembre al 2 gennaio verranno effettuati controlli della velocità con i radar. Per i conducenti vale, come nel resto dell’anno, l’invito a rispettare i limiti, anche perché, come ribadisce la Polizia, «velocità elevata permane una delle maggiori cause di incidenti».

Controlli della velocità mobili avranno luogo nei seguenti distretti:

Distretto di Bellinzona

- Bellinzona

Distretto di Leventina

- Faido

Distretto di Locarno

- Losone

Distretto di Lugano

- Ponte Tresa

- Lugano

Distretto di Mendrisio

- Balerna

- Novazzano

Controlli della velocità semi-stazionari:

- Besazio

- Coldrerio

Da questa lista sono esclusi i rilevamenti con le vetture civetta e i controlli con pistola laser, che devono essere utilizzati esclusivamente per contrastare infrazioni gravi alla Legge federale sulla circolazione stradale. Inoltre, la misura non si applica ai controlli sulla rete autostradale.