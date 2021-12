Musica, auguri e premi a Bellinzona

BELLINZONA - La musica della Società filarmonica di Monte Carasso-Sementina. Gli auguri delle autorità. E i premi. Ha avuto luogo stasera, al Teatro Sociale di Bellinzona, la tradizionale cerimonia di fine anno della Città.

Un appuntamento che, in considerazione dell'attuale situazione pandemica, stavolta era riservato soltanto a un limitato numero di persone, con obbligo di certificato Covid e mascherina.

Nel corso della cerimonia sono stati assegnati i premi 2021 per meriti culturali (a Fra Roberto Pasotti) e sportivi (a Nicola Fumagalli del Gruppo Atletico Bellinzona). Un premio speciale al merito è inoltre stato consegnato a Claudio Bassetti, direttore del Dipartimento di neurologia e decano della Facoltà di medicina all’Università di Berna e presidente dell’Accademia europea di neurologia.

Sono intervenuti Manuele Bertoli (presidente del Consiglio di Stato), il sindaco Mario Branda (in streaming da casa, in quanto in isolamento per Covid) e Alberto Casari (vicepresidente del Consiglio comunale).

