Da Santo Domingo ai dinosauri, che succede in questa sala?

MINUSIO - Da New York a Santo Domingo. La realtà virtuale ci permette di affacciarci sul mondo del grande golf a Minusio. Da quando qualche mese fa è nato TiShot Golf Indoor. Tio/20Minuti ha testato questa novità, documentando l'esperimento con un video. Ad accompagnarci due membri di TiShot, Luca Censi e Davide Manfrina.

«Questa – dice Censi – è una primizia per la Svizzera italiana. È una sala tecnologicamente all'avanguardia con una precisione quasi al 100%. Qui ci si diverte, ma ci si può anche allenare ovviamente. È l'ideale ad esempio nel periodo invernale quando i campi in erba sono innevati. La cosa bella è che il sistema ci permette di viaggiare virtualmente sui campi internazionali su cui giocano i migliori golfisti del mondo». Campi riprodotti per filo e per segno. «Ci sono varie opzioni di gioco. Per i più tecnici e anche per chi vuole semplicemente avventurarsi in qualcosa che sia leggero e allegro. Basti pensare che c'è pure la fantasiosa proposta di un campo da golf immerso nella preistoria, tra i dinosauri».