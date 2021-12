Potenziata la mobilità via lago per i pendolari e l'ambiente

LUGANO - Con il cambio d'orario la Società Navigazione del Lago di Lugano annuncia un potenziamento dell'offerta. Da questa domenica e fino a sabato 2 aprile, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, sarà introdotta una nuova corsa pomeridiana della Green Line, la prima linea 100% elettrica della Città di Lugano che collega anche in inverno le due sponde del Ceresio, con un percorso circolare da Lugano – San Rocco – Gandria.

La Motonave elettrica Ceresio, dopo oltre tre mesi di servizio ha già consentito di risparmiare quasi 6 tonnellate di CO2. «Il battello - sottolinea la SNL - è l’emblema di una mobilità sostenibile che offre all’utenza la possibilità di rinunciare al traffico congestionato, affidandosi ad un mezzo efficiente e moderno che dona una ritrovata consapevolezza della bellezza che circonda Lugano e il suo lago».

Con l’introduzione del cambio orario, la SNL incrementa inoltre il servizio di navigazione con una nuova corsa dedicata ai collegamenti pendolari tra Morcote e Porto Ceresio, nella fascia oraria delle 19.30. La nuova corsa sarà un’ulteriore opzione per tutti coloro che quotidianamente devono rientrare a

Porto Ceresio da Lugano o dalla vicina area industriale di Pian Scairolo.

Per tutto il periodo invernale in partenza dal Debarcadero di Lugano Centrale e diretto a Morcote sarà attivo tutti i giorni il battello ristorante per concedersi un pranzo a bordo assaporando «pietanze, che si caratterizzano per l’attenta ricerca della stagionalità e della territorialità di ogni singola proposta».

Per quanto concerne il bacino svizzero del Lago Maggiore le giornaliere connessioni via lago da Locarno verso il Gambarogno e l’area del piano di Magadino rimangono invariati con le consuete 12 corse nell’arco di tutta la giornata.