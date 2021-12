Il sostegno ai commerci locali passa anche attraverso i social

BELLINZONA - Lo scorso anno, la Città di Bellinzona, d’intesa con le due Società dei commercianti attive sul territorio – di Bellinzona e Giubiasco – aveva ideato gli adesivi con il cuore e l’hashtag #iosostengobellinzona, utilizzabili per decorare pacchetti o buoni regalo, e che erano pure stati affissi sulle vetrine di molti commerci cittadini.

In occasione del Natale 2021, la Città e le Società commercianti hanno deciso di rinnovare il progetto e rilanciare il messaggio di sostegno a favore dei negozi e della ristorazione locale. Tutti i commerci sono invitati ad utilizzare gli adesivi “io sostegno bellinzona” per adornare i pacchetti regali dei propri clienti e trasmettere così a tutti il messaggio del progetto.

La novità di quest’anno è un video realizzato dalla Città coinvolgendo commercianti, artigiani, produttori, insieme a società sportive, settori dell’amministrazione comunale e personalità cittadine legate al mondo dello sport e dell’intrattenimento. Pubblicato oggi sui canali social della Città, intende trasmettere l’atmosfera di solidarietà, coesione e positività che caratterizza

Bellinzona. La colonna sonora Never Too Late, scritta da Elton John, fornisce lo spunto per il messaggio del video “Non è mai troppo tardi per sostenere il commercio locale”.

Nell’ambito del calendario di eventi Natale in Città, viene inoltre riconfermato il sostegno ai commerci e agli esercizi pubblici attraverso le due serate gratuite presso gli autosili (9.12.2021 Piazza del Sole e 16.12.2021 Cervia) e il concorso per la migliore vetrina.