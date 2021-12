Blu Nicolao è tornato a intrattenere i bambini dei soccorritori

LOCARNO - La tradizione non si ferma. Dopo un anno di stop, il Blu Nicolao, il San Nicolao delle luci blu, è giunto alla sede del Servizio Ambulanza Locarnese e Valli (SALVA) per incontrare i bambini dei soccorritori e regalare loro qualche dono.

L'evento, che si tiene dal 2007, è organizzato dal comitato Gruppo ricreativo ambulanza Locarno (GRAL). L’anno scorso il Blu Nicolao non ha potuto intervenire in presenza, e ha mandato un filmato per giustificare la sua assenza, dovuta, per finta, alla rottura di una gamba.

Rescue Media