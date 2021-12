Mascherina obbligatoria per gli spettacoli di Legnanesi e Arturo Brachetti

LOCARNO - La continua evoluzione della situazione pandemica sta lasciando nell'incertezza molte categorie professionali, e tra di esse sicuramente gli organizzatori di eventi.

A comunicare nuove disposizioni al pubblico giunge ora GC Events, che si occupa degli spettacoli dei Legnanesi (venerdì 3 dicembre alle 20.30) e di Arturo Brachetti (sabato 4 dicembre alla stessa ora). «Abbiamo deciso in maniera autonoma di richiedere obbligatoriamente al nostro pubblico d'indossare la mascherina durante la permanenza all'interno del Palexpo Fevi in occasione degli spettacoli di questo weekend» si legge nella comunicazione inviata alle redazioni. Questo viene richiesto per «poter godere degli spettacoli in tutta sicurezza».

Per accedere al Palexpo Fevi sarà necessario essere muniti di certificato Covid o Green Pass.