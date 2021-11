Marrakesh, il racconto dieci anni dopo

FAIDO - Morena Pedruzzi c'era, in quel terribile 28 aprile 2011, al caffè Agrana di Marrakesh. Poi per dieci anni non c'è più stata, almeno per i giornalisti. Sparita assieme alle 17 vittime dell'attentato terrorista, tra cui Corrado Mondada, Cristina Caccia e André Da Silva Costa.

Pedruzzi, che del gruppo di turisti ticinesi è l'unica sopravvissuta, non ha mai raccontato nulla dell'evento e del "dopo". Finché ha deciso di pubblicare un libro - "Risollevarsi, la mia vita dopo un attentato terroristico", Iet 2021 - che verrà presentato oggi nella aula magna delle Scuole di Faido.

Tio.ch e La Regione trasmettono in esclusiva in streaming l'evento, co-organizzato dal Comune di Faido.