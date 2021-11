Ex Macello: verrà interrogata Valenzano Rossi

LUGANO - La municipale di Lugano Karin Valenzano Rossi verrà sentita come imputata dal procuratore generale Andrea Pagani nell'ambito dell'inchiesta sulla demolizione dell'ex Macello. Lo riferisce la Regione.

L'indagine era stata archiviata dal Ministero pubblico e poi riaperta seguito della richiesta del legale del centro sociale, Costantino Castelli. Il legale aveva chiesto che, oltre a Valenzano Rossi, fossero interrogati anche il direttore del dipartimento delle istituzioni Norman Gobbi, il comandante della polizia cantonale Matteo Cocchi e l'ex municipale Michele Bertini. Il procuratore generale non ha però accolto l'istanza di interrogarli.

Il Procuratore Pagani ha però già prospettato un secondo decreto di abbandono nei confronti di Valenzano Rossi. Lo ha precisato l'avvocato della municipale, Elio Brunetti, in una nota diffusa in mattinata, stigmatizzando «la strumentalizzazione e l'utilizzo a fini politici della procedura in corso» da parte degli autogestiti. La parte in causa si riserva di «valutare eventuali iniziative a tutela degli interessi e della personalità» di Valenzano Rossi.