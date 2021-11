L'app MyLugano anche per i non residenti

LUGANO - L'app cittadina MyLugano - che sinora ha raggiunto e superato il traguardo dei 10'000 download - da questo mese si apre a tutti: è infatti prevista l'integrazione del MyLugano Pass, che permette anche gli utenti non residenti di accedere alle scontistiche e all'utilizzo dei LVGA Points.

Nella sua nuova versione 2.0, l'app dispone anche di altre funzioni, tra cui l'account famiglia che permette a un utente di prenotare eventi e acquistare biglietti per tutta la famiglia.

Il circuito MyLugano ha inoltre da poco integrato il LAC, che prossimamente attiverà in via sperimentale una nuova offerta di esperienze per il tempo libero gestite direttamente dalla Città in collaborazione col partner del circuito.