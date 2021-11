Inaugurato il Consolato onorario rumeno

LUGANO - A Lugano (e più precisamente in via Canova 9) è stato inaugurato il nuovo Consolato onorario di Romania. Per celebrare questo importante evento Bogdan Mazuru, l'Ambasciatore rumeno in Svizzera, e Ion Marin, il Console onorario della Romania, sono stati ricevuti oggi a Palazzo Civico dal Sindaco Michele Foletti, dal Vicesindaco Roberto Badaracco e dal Municipale Tiziano Galeazzi. All'incontro erano presenti anche alcuni esponenti del mondo culturale, accademico, economico e religioso di Lugano e di tutto il Ticino

Nel suo discorso di benvenuto, il Sindaco Michele Foletti - citato in una nota della Città - ha ricordato come i contatti e le relazioni promossi con diversi Paesi siano «preziosi» per approfondire la «reciproca conoscenza e per fare in modo che società, economia e ricerca di entrambe le parti possano beneficiare di scambi interessanti».

Da parte sua il Console ha ringraziato il Municipio per la calorosa accoglienza, sottolineando che «l'apertura del nuovo consolato onorario riflette la comune volontà di rafforzare le relazioni bilaterali» dando un nuovo e ulteriore impulso agli «scambi culturali, economici e nell'ambito della ricerca».