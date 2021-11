Con il nuovo anno i sacchi rossi luganesi saranno più economici

LUGANO - Il nuovo anno è ormai alle porte. E a Lugano una nota positiva, e certa, c'è: il costo dei sacchi rossi dei rifiuti sarà più basso. Lo si evince dall'ordinanza municipale emessa dal Municipio. Il cambiamento è conseguente alla riduzione dei costi di smaltimento dei rifiuti urbani presso l'Azienda Cantonale dei Rifiuti annunciata a settembre dal Cantone.

Il sacco da 17 litri costerà 45 centesimi invece che 55, per quello da 35 litri 90 centesimi invece di 1 franco e 10 e quello da 60 litri 1 franco e 55 invece di 1 franco e 90. Per i sacchi più voluminosi si pagheranno invece 2 franchi e 80 per una capienza di 110 litri, per un risparmio di 65 centesimi, e 5 franchi e 15 centesimi per quello da 200 litri, 1 franco e 15 in meno rispetto ad ora.

La tassa sul sacco viene pagata al momento dell'acquisto dei sacchi, il cui prezzo di vendita ingloba la tassa causale, i costi di produzione, quelli di distribuzione e l'IVA.