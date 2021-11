Euforia per la nazionale a Cornaredo: il video pazzo

LUGANO - «Andrò sicuramente a Roma. Sono una grande fan di Murat Yakin. Da giocatore era fantastico. E mi piace anche come allenatore». Parole di una giovane tifosa presente allo stadio di Cornaredo dove, nel tardo pomeriggio di lunedì, la nazionale svizzera ha svolto il primo allenamento "a porte aperte" in vista del big match di venerdì contro l'Italia. Diversi gli spettatori presenti come raccontato dal divertente video di Tio/20Minuti.



Le immagini mostrano un bell'attaccamento alla Nati. Il sindaco di Lugano Michele Foletti si lascia andare a un discretamente intonato salmo svizzero. Pier Tami, cooordinatore delle squadre nazionali, invece dice apertamente che «Andiamo a Roma per vincere». E poi ci sono loro, i tifosi ticinesi. Con tanto, tantissimo, entusiasmo.