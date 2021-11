Cinque consigli per un viaggio senza brividi

BELLINZONA - Iniziano i mesi di pioggia e probabilmente di neve. Quelli peggiori per gli automobilisti. Mesi duri se i veicoli non sono correttamente equipaggiati. Come ogni anno “Strade sicure” e la Polizia cantonale propongono un’azione di sensibilizzazione rivolta ai conducenti, in particolare sull’importanza di dotare i veicoli di un buon equipaggiamento invernale.

Su diverse arterie il fondo stradale può risultare di questi tempi parzialmente ghiacciato e quindi presentare dei rischi. L'automobilista deve sapere che nel caso causasse un incidente, oltre agli eventuali danni ha anche una multa da dover pagare. Ecco dunque cinque consigli per evitare problemi e affrontare la giornata sulle strade con maggiore tranquillità:

Sostituire gli pneumatici estivi con quelli invernali quando la temperatura scende sotto i 7° C. Acquistare nuovi pneumatici invernali quando il profilo è inferiore a 4 mm. Il profilo minimo legale anche per gli pneumatici invernali è fissato a 1.6 mm. Sulle strade innevate la distanza di sicurezza da tenere deve essere di almeno tre volte superiore rispetto a quella tenuta su strade asciutte. Evitare manovre improvvise con i pedali o con lo sterzo. Montare sempre quattro pneumatici dello stesso tipo.

«Con le gomme invernali - spiega la Polizia cantonale - le prestazioni dei veicoli migliorano in maniera importante, infatti l’aderenza è maggiore e di conseguenza il controllo del mezzo risulta più sicuro. Ad esempio, se lo spazio di frenata su una strada innevata, ad una velocità di 40 km/h, è di circa 30 metri con gli pneumatici invernali, sale addirittura a circa 60 metri con quelli estivi». Insomma automobilista avvisato, mezzo salvato.