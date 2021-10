Donazione di sangue: a decine tra politici e dipendenti cantonali

BELLINZONA - Ha ottenuto ottimi risultati l’azione speciale promossa in Ticino per sensibilizzare sull’importanza della donazione del sangue. Il Governo ticinese ha così deciso di continuare a proporre anche in futuro, a intervalli regolari, questo genere di iniziativa, in modo da favorire la ricerca di nuovi donatori.

Da questo punto di vista, le due giornate organizzate a Palazzo delle Orsoline si sono dimostrate un successo: delle 60 persone che hanno aderito, quasi la metà (27) erano infatti alla loro prima donazione.

Il Consiglio di Stato ha voluto così ringraziare il Servizio trasfusionale della Svizzera italiana «per l’ingente sforzo organizzativo», e ha colto l’occasione per segnalare la pagina web che mette a disposizione sia tutte le informazioni per le persone interessate a diventare donatori, sia un barometro, sempre aggiornato, che indica lo stato delle riserve di sangue nella nostra regione: https://www.donatori.ch/

CdS