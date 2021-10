Nella capitale si sciopera di nuovo per il clima

BELLINZONA - Gli attivisti del Movimento Sciopero per il clima sono tornati a far sentire la loro voce, questo pomeriggio, organizzando un'azione in Largo Elvezia a Bellinzona. La manifestazione si affianca ad altri eventi organizzati un po' in tutto il mondo e che vogliono essere l'ennesima denunciare della crisi climatica in corso e delle sue «devastanti» conseguenze.

La giornata odierna si è concentrata in particolare sulle nazioni e le popolazioni che fanno parte delle cosiddette "MAPA" (Most Affected People and Areas - persone e regioni più afflitte dalla crisi climatica). In altre parole, quelle regioni che sono responsabili in minima parte al cambiamento climatico, ma che ne subiscono la maggior parte delle conseguenze. «L’obiettivo è quello di dare loro la possibilità di farsi ascoltare, cosa solitamente difficile poiché le condizioni di questi paesi vengono spesso ignorate dai paesi industrializzati», hanno spiegato gli attivisti.

Grazie alla messa in atto di un piano di protezione, la manifestazione (autorizzata dalla città di Bellinzona) si è tenuta nel pieno rispetto di tutte le normative COVID-19 attualmente in vigore. Nello specifico, era presente un servizio d’ordine che si è occupato di rendere attente le persone sulla prevenzione sanitaria e di mantenere l’ordine durante l'evento.

Il corteo è iniziato in Largo Elvezia, attorno alle 14.30, ed è terminato con alcuni discorsi in Piazza Governo. In precedenza erano stati inoltre pianificati dei cortei dimostrativi a Locarno, Bellinzona e Lugano, che hanno condotto gli studenti e le studentesse delle scuole medio-superiori verso l'evento principale tenutosi nella capitale.