Il ponte della funicolare del San Salvatore non c'è più

PARADISO - Si trovava lì dal lontano 1890 (quindi da oltre 130 anni). Ma ora è stato tolto per permetterne il risanamento. Stiamo parlando del ponte della funicolare del San Salvatore: una struttura lunga 32 metri che la scorsa notte è stata rimossa per mezzo di una gru. Un lavoro che è durato poco più di quattro ore (senza contare la posa della gru, iniziata attorno alle 17 di ieri).

Ora la struttura si trova su un prato situato accanto alla linea ferroviaria. E resterà lì fino alla fine di novembre: «In queste ore il ponte viene ingabbiato, poi avverrà la sabbiatura per togliere la vernice e quindi sarà riverniciato» ci spiega Francesco Markesch, responsabile amministrativo della Società funicolare monte San Salvatore.

I lavori per il ripristino del ponte sono previsti dal 25 al 30 novembre prossimi, in tempo per la riapertura invernale dell'impianto di risalita, prevista per il 4 dicembre.

Tipress