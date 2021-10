Rinnovata la filiale Posta del centro di Lugano

LUGANO - La filiale Posta più centrale di Lugano si rifà il trucco. Situata in via della Posta 7 in un palazzo ultracentenario, è ora stata rimodernata «attraverso un concetto innovativo, per soddisfare le nuove esigenze della clientela». Presente all'apertura odierna anche il neosindaco Michele Foletti.

«Il rinnovo di Lugano 1 - la filiale più grande in Ticino e tra le prime cinque per rilevanza a livello nazionale – crea un ponte fra tradizione e modernità e pone le basi per la Posta di domani», si legge nel comunicato di La Posta. La nuova filiale, che conta oltre 1'300 clienti in media al giorno e impiega 21 collaboratrici/collaboratori, fra i quali 3 apprendisti, presenta 10 sportelli (di cui uno agibile anche a persone con disabilità motorie), due banconi per la consulenza nonché un angolo-gioco per bambini. Sono inoltre liberamente accessibili un punto di deposito per pacchi preaffrancati e tre postazioni autonome per l’esecuzione di versamenti senza contanti.

La Posta