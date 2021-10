Dal nucleo non si passa più, ma il traffico si sposta altrove

MENDRISIO - Primo giorno di divieto e primo giorno - o forse sarebbe meglio scrivere ennesimo giorno - di caos sulle strade della Campagna Adorna.

La chiusura parziale al traffico di transito del nucleo di Ligornetto - dal lunedì al venerdì, dalle 05.00 alle 08.00 e dalle 16.30 alle 19.30, ad eccezione del servizio a domicilio, di biciclette e ciclomotori - non è stata priva di conseguenze per i numerosi pendolari che quotidianamente percorrono via Pessina o Via Colombara per recarsi al lavoro. Ma nemmeno per gli altri automobilisti, che si sono visti aggiungere traffico al traffico in particolare sulle arterie principali in provenienza dai valichi di Stabio-Gaggiolo e di Ligornetto-Clivio.

Le nuove disposizioni decise dalla Città di Mendrisio - ricordiamo - hanno quale obiettivo quello d'impedire agli automobilisti (frontalieri ma non solo), di intasare le strade del nucleo storico del quartiere. Obiettivo che prima delle 8 è stato certamente raggiunto - non dopo, visto che non appena la strada è stata "riaperta" è stata nuovamente presa d'assalto - ma a pagarne il prezzo sono state altre zone della città e soprattutto il Comune di Stabio. Che non a caso di era opposto alla chiusura del centro di Ligornetto. La parole del sindaco Simone Castelletti non lasciano dubbi.

Ti-Press (Francesca Agosta)