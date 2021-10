AM Suisse presenta le nuove leve e i neolaureati campioni ticinesi del settore

BELLINZONA - Lo si attendeva da tempo, un evento per festeggiare i giovani che, a conclusione del loro percorso formativo, hanno ottenuto l’attestato federale di capacità AFC da un lato e il campionato regionale TicinoSkills dall’altro. In entrambi i casi i veri protagonisti sono stati proprio loro, i giovani che hanno scelto il mondo della formazione professionale.

Come sottolineato dal neo presidente Fabio Cameroni queste nuove leve, formate e qualificate, «rappresentano non solo una risorsa indispensabile per le nostre aziende ma proiettano nel futuro l’intero settore». A proposito di formazione, non è mancato un riferimento all'importante ruolo ricoperto dalle aziende formatrici, aziende che hanno saputo e voluto garantire posti di tirocinio anche durante un anno complicato come quello appena trascorso, assicurando inoltre la partecipazione dei candidati selezionati ai campionati TicinoSkills appena andati in scena a Gordola.

«L’apprendistato non è una scelta di serie B, come ancora troppo spesso viene ribadito alle nostre latitudini, ma piuttosto una strada grazie alla quale ogni apprendista ha la possibilità di scoprire ed evidenziare il proprio talento, i propri punti di forza e le proprie competenze, andando di fatto oltre alle pure conoscenze teoriche. Questi ragazzi vengono formati nella loro professione e spronati a riconoscere il loro potenziale proprio attraverso competenze pratiche» si legge nel comunicato di AM Suisse Ticino.

«Concludere con successo gli esami di fine tirocinio così come mettersi in gioco ai campionati delle professioni rappresentano traguardi importanti, ma come recita bene lo slogan di AM Suisse Ticino «da apprendisti a ingegneri» non sono che l’inizio di una carriera, con la giusta ambizione infatti molte altre porte si potrebbero aprire nel futuro di questi giovani».

Qui di seguito l’elenco completo dei giovani che hanno completato la propria formazione di base superando l’esame finale per la sessione 2021 e dei neolaureati campioni ticinesi:

Meccanici macchine agricole AFC:

Nathan Cornali, Cadenazzo

Graziano Rodoni, Biasca

Meccanici macchine edili AFC:

Federico Morello, Viganello

Lyan Pellanda, Osogna

Mathias Ratti, Biasca

Noe Sauser, Campo Blenio

Metalcostruttori AFC:

Ademaj Eronit, Lugano

Eric Casanova, Carona

Davide Frapolli, Cadro

Lorenzo Gnocchi, Cresciano

Karam Kawmi, Bellinzona

Martin Lazarov, Locarno

Pasquale Maglione, Lamone

Martino Pelli, Arosio

Mustafà Pervanic, Pregassona

Cristian Solari, Olivone

Giona Vacchelli, Porza

Ivan Vranjic, Gordola

Metalcostrutti AFC Art. 33

Ilirian Moço, Ligornetto

Marco Mascarella, Breganzona

Rosario Ruberto, Giubiasco

Aiuto metalcostruttore CFP:

Francesco Avolio, Morazzone I

Nicolas Bellini, Giornico

Noa Castagna, Claro

Kevin Jovanov, Gordola

Disegnatori metalcostruttori AFC

Alessandro Attollino, Seseglio

Andrea Cameroni, Agra

Somar Gawriya, Minusio

Campioni ticinesi per AM Suisse Ticino 2021

Campione ticinese saldatori: Cristian Solari, Olivone

Campione ticinese metalcostruttori: Eric Casanova, Carona

Campione ticinese meccanici tecnica agricola: David Vukovic, Cadro

