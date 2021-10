Ligornetto: il centro storico chiude (parzialmente) al traffico

MENDRISIO - Da sabato 16 ottobre, saranno implementate le prescrizioni di traffico volte alla chiusura parziale al traffico di transito delle strade del centro storico (e adiacenze) del nucleo di Ligornetto, quartiere della Città di Mendrisio.

Pertanto, a partire da lunedì 18 ottobre 2021, dal lunedì al venerdì, dalle ore 05:00 alle ore 08.00 e dalle ore 16:30 alle ore 19:30 – ad eccezione del servizio a domicilio, velocipedi e ciclomotori – il nucleo storico di Ligornetto è chiuso al traffico di transito.

• Durante le fasce orarie indicate, sulle seguenti strade interessate dalla restrizione:

- Accesso al nucleo da Piazza Volontari;

- Via Colombara / intersezione Via Comi (da Genestrerio-Stabio, zona sottopasso);

- Via Girivel da Via Mastri;

- Via Roggia / Via A. Pessina (dalla rotonda di Rancate);

è vietata la circolazione nei due sensi a tutti i veicoli, salvo eccezioni per il servizio a domicilio, velocipedi e ciclomotori.

• L’accesso è sempre garantito per il servizio a domicilio, ovvero per chi lavora, risiede nel perimetro toccato, beneficia o offre un servizio o una visita a chi risiede nello stesso. Chi risiede o ha origine/destinazione al di fuori non potrà invece attraversare il nucleo nelle fasce orarie sopraindicate.

• Ai residenti e alle imprese del nucleo di Ligornetto viene messo gratuitamente a disposizione un bollino adesivo da applicare ai veicoli ed atto a facilitare i controlli da parte degli organi di Polizia. Qui gli indirizzi interessati (in ordine alfabetico):

- Piazza Volontari

- Via Aldo Piffaretti,

- Via Abbonati,

- Via Alla Madonna,

- Via Alla Valle,

- Via Bernasconi,

- Via Brügh,

- Via Campaccio,

- Via Cantun Sora,

- Via Cantun Sota,

- Via Cleis,

- Via Colombara, dall’incrocio di Via S. e G. Comi,

- Via Foss,

- Via Furnasee,

- Via Girivel,

- Via Pasturella,

- Via Pessina,

- Via Praa Riale,

- Via Preina,

- Via Roggia,

- Via Ruvioli,

- Via San Giuseppe,

- Via Selvetta,

- Via Zocca,

L'adesivo è ritirabile da subito presso lo sportello di quartiere – in Via Eugenio Bernasconi 26, a Ligornetto – previa presentazione della licenza di circolazione dei veicoli.

• Nei primi giorni della reintroduzione delle prescrizioni di traffico sarà comunque presente apposito personale per sensibilizzare nuovamente i viaggiatori sui cambiamenti a livello di viabilità.