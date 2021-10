All'Ascona-Locarno Run ci sarà anche Ajla Del Ponte

LOCARNO - Alla sesta edizione della Ascona-Locarno Run - in programma questo weekend - ci sarà anche la velocista ticinese Ajla Del Ponte. Ambasciatrice della destinazione turistica di Ascona-Locarno (OTLMV) e atleta dell’US Ascona, la campionessa farà da padrona di casa durante la Kids Run e le gare in programma domenica mattina.

Oltre alla presenza della primatista svizzera sui cento metri, l'evento 2021 - organizzato da Società Podistica Locarnese, Unione Sportiva Ascona e Virtus Locarno - presenterà anche alcune novità legate alle competizioni e all'ecosostenibilità.

Con i mezzi pubblici (gratis) da tutta la Svizzera - Tutti gli iscritti alle competizioni potranno arrivare gratuitamente a Locarno da tutta la Svizzera con i mezzi di trasporto pubblici (in 2a classe) grazie allo Swiss Runners Ticket. Il biglietto è valido unicamente sul suolo elvetico dal luogo di residenza, da un aeroporto o dalla frontiera al luogo dell’evento (e ritorno). Il viaggio di andata deve essere effettuato tra il 10 e il 17 ottobre mentre il rientro dovrà svolgersi tra il 16 e il 23 ottobre.

Nuove corse - Un’altra grande novità è rappresentata dall’introduzione nella giornata di domenica della 10 chilometri Walking&Nordic Walking, competizione aperta anche alle famiglie. La City Run di sabato è invece stata rinominata in 5 km Sunset Run, gara adatta a tutti i runner, dai neofiti agli agonisti dove ciascuno potrà correre in base al proprio livello di allenamento. Nuovi percorsi attendono invece chi parteciperà alla 10 km Run e alla 21 km Half Marathon, gara che vedrà l’assegnazione del titolo di Campione Ticinese di corsa su strada.

Tutte le competizioni partiranno e si concluderanno al villaggio che sarà allestito in Piazza Grande a Locarno, vero e proprio cuore pulsante dell’evento. Per partecipare all’Ascona-Locarno Run, in base alle direttive federali in vigore, ciascun partecipante dovrà obbligatoriamente presentare un certificato COVID valido il giorno della gara (per persone sopra i 16 anni). La farmacia cinque vie Farmadomo di Locarno sarà presente nel villaggio e garantirà la possibilità di eseguire il test antigenico rapido sabato pomeriggio e domenica mattina.

Ulteriori informazioni sul sito dell'evento.