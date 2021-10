Il campione degli apprendisti è Yves Loustalot

GORDOLA - C’era un grande entusiasmo e una gran voglia di gareggiare e confrontarsi con coetanei e coetanee. Lo si è avvertito durante la tre giorni di competizioni dei TicinoSkills 2021, campionati regionali delle professioni, e nella cerimonia di premiazione moderata da Edy Pedrini. Un momento conclusivo nel quale sono state consegnate le medaglie ai migliori apprendisti del Cantone, dove la maggior parte accederà direttamente ai campionati svizzeri – SwissSkills 2022 Berna. Tra di loro, l’apprendista falegname Yves Loustalot, campione ticinese 2021 che ha pure ottenuto il miglior risultato in assoluto e si è aggiudicato un soggiorno linguistico di due settimane offerto da ESL Ticino: «Sono davvero molto contento. Non me l’aspettavo di risultare il più bravo in assoluto e questo mi motiva ancora di più per le qualificazioni ai campionati nazionali che si terranno a marzo». Ancora in dubbio la meta del soggiorno ma «visto che conosco già il tedesco è possibile che sceglierò l’Inghilterra per migliorare l’inglese» ha detto il giovane.

La cerimonia conclusiva è stata anche l’occasione per consegnare il premio UBS (dal 2017 partner della SSIC in questo riconoscimento) ai migliori apprendisti delle professioni presenti al centro SSIC, che hanno terminato lo scorso mese di agosto il tirocinio. Il premio è andato a Jacopo Schiavon, costruttore di binari, con una media di 5.6 negli esami finali pratici.

Il direttore del Centro professionale di Gordola Paolo Ortelli si è complimentato con i ragazzi e li ha invitati a continuare a mettersi in gioco e a valorizzare la strada della formazione.

Da sottolineare, inoltre, che più di seicento allievi e allieve delle Scuole Medie hanno visitato i vari atelier nel corso dei due giorni di Porte Aperte dedicati a loro e hanno potuto toccare con mano le professioni artigianali-edili, grande successo per la novità “Lasciati sorprendere”, dove i partecipanti hanno scelto una professione da provare e la seconda è stata a sorpresa. Alcune centinaia di famiglie hanno approfittato della giornata di sabato, dedicata alla visita dei vari laboratori e soprattutto a provare insieme una delle professioni presentate.

Sara Rossini, responsabile per la lingua italiana di SwissSkills sottolinea che «la chiave di successo di questa edizione è stata la stretta collaborazione avuta con gli uffici di orientamento scolastico e professionale e dell’insegnamento medio del DECS che ha portato a Gordola più di 600 alunni in due giorni. Alunni e alunne che hanno nuovamente potuto visitare una fiera professionale dimostrando interesse ed entusiasmo, scoprendo anche professioni che non avrebbero mai preso in considerazione. Non da ultimo un ringraziamento particolare a chi, grazie al proprio lavoro e impegno, rende possibile e anima questa manifestazione: le associazioni professionali del settore artigianato edile».

Uno speciale ringraziamento va ai formatori e alle formatrici, alle aziende formatrici e agli apprendisti e alle apprendiste che si sono messi a disposizione come testimonial per presentare le loro professioni al nostro futuro professionale.

