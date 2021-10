Cinque chilometri di coda a Chiasso-Brogeda

CHIASSO - Dopo la colonna segnalata al portale nord del Gottardo, a causa di un'auto in panne all'interno della galleria, il Tcs segnala ben 5 chilometri di coda tra il raccordo di Mendrisio e la dogana di Chiasso-Brogeda.

Il traffico risulta bloccato senza nessuna ragione in particolare. Non essendoci incidenti si presume che il rallentamento sia dovuto, almeno in parte, al cantiere in corso.