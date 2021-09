Lavori notturni sulla cantonale a Minusio e Brione sopra Minusio

MINUSIO/BRIONE SOPRA MINUSIO - Cantiere in arrivo nei comuni di Minusio e Brione sopra Minusio. Per procedere al risanamento fonico della pavimentazione, il transito sulla strada cantonale in via Brione dal tornante con Via Albaredo fino all’incrocio con Via Contra sarà perturbato per la durata di dieci notti. Questo, da lunedì 27 settembre a sabato 9 ottobre, dalle 20 alle 6 del mattino.

A dipendenza delle fasi di esecuzione sono possibili dei tempi di attesa prolungati, specifica il Dipartimento del territorio.