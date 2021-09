«Col Covid abbiamo capito quanto è fragile il Ticino»

BELLINZONA - All’inizio della pandemia il governo ticinese si lanciò in una campagna solitaria contro il coronavirus. Il Consiglio di Stato dovette prendere delle decisioni difficili non fu solo per il settore pubblico, anche per le aziende, tra paura e ripercussioni economiche. A più di anno di distanza, cerchiamo di valutare le loro scelte con il Segretario UNIA Ticino Giangiorgio Gargantini.

Come valuta oggi la reazione dei datori di lavoro agli inizi della crisi pandemica?

«Senza fare generalizzazioni, abbiamo avuto casi positivi così come pessimi. Siamo però stati costretti a confrontarci con il lato peggiore del sistema capitalista in Ticino. Mentre era chiaro a molti che la situazione era fuori controllo, c’era ancora chi pensava di poter lavorare tranquillamente senza alcuna protezione. Uno sfruttamento dei lavoratori, i quali avevano giustamente paura».

Al di fuori degli orari di lavoro le aziende erano legittimate a chiedere ai loro dipendenti di non andare in Italia?

«Ovviamente no, quando finisce l’orario di lavoro ognuno ha il diritto di muoversi liberamente. Agli inizi di marzo c’era però ancora un grande vuoto legale, non si sapeva ad esempio se le assicurazioni malattia avrebbero preso a carico le quarantene, tantomeno se queste erano imposte dall’Italia, è stato quindi molto difficile valutare la situazione».

Avete ricevuto delle particolari segnalazioni da parte dei lavoratori?

«Purtroppo sì, molti datori hanno chiesto ai propri dipendenti frontalieri di entrare in Svizzera e prepararsi a restarvi qualche giorno. Dunque all’insicurezza e alla paura nei confronti di una malattia sconosciuta, si unì il dubbio tra rispettare il dovere verso il proprio lavoro e l’impossibilità fisica di allontanarsi dalla famiglia. Alcuni principali offrivano soluzioni concrete, pagando delle camere d’albergo. In contesti peggiori i salariati dormivano sul posto di lavoro o addirittura nei veicoli. Una situazione inaccettabile».

I datori hanno però dovuto muoversi senza informazioni sul virus e con l’incertezza riguardo gli aiuti economici.

«In effetti, c’erano molte informazioni contraddittorie. D’altra parte, sarò duro, ma l’aspetto economico non deve prevalere sulla salute. Noi chiedevamo di chiudere e poi pensare agli aiuti per le aziende, quest’ultime volevano delle certezze prima di fermarsi. Ci si è resi conto della fragilità di una parte dell’economia, si parlava di fallimenti anche solo chiudendo qualche giorno. Le autorità avrebbero dovuto assicurare un ingente pacchetto di aiuti fin da subito, questa lentezza è costata vite umane».

Parlando delle autorità, come valuta la loro di reazione?

«Il Governo ticinese ha reagito rapidamente rispetto al resto della Svizzera. Purtroppo, in un secondo tempo, e poi durante la seconda ondata, gli interessi economici hanno prevalso, e ciò è costato al Cantone un tasso di decessi tra i più elevati al mondo».

Secondo lei da questa esperienza, il rapporto tra lavoratori e principali ne esce rinforzato?

«Purtroppo credo di no, impiegati e sindacati hanno da subito chiesto di condividere la gestione dei piani di protezione. Dalla loro organizzazione fino alla verifica sul terreno, ma i datori hanno sempre dato un due di picche. È comunque presto per trarre dei bilanci, ma non penso che fossimo, e siamo, sulla stessa barca. I primi studi dimostrano che il tasso di mortalità tra gli operai (spesso in gruppo) è maggiore di quello dei quadri superiori».