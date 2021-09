Consegnati i diplomi del Centro Studi Villa Negroni

LUGANO - In occasione della Cerimonia di consegna dei diplomi, il Centro Studi Villa Negroni ha celebrato il successo dei diplomati che hanno terminato la loro formazione nel corso del 2020/2021.

Nel 2020 l’attività del CSVN ha incluso 21 certificazioni, 135 corsi e 63 convegni proposti a 2851 partecipanti con il coinvolgimento di 306 docenti/ relatori. Importante sottolineare come l’erogazione dei corsi sia stata proposta anche in forma virtuale per permettere ai partecipanti di continuare a formarsi anche nei mesi più duri della pandemia.

In occasione della Cerimonia ha preso la parola la Direttrice del CSVN Tamara Erez, la quale si è complimentata con i diplomati e ha ribadito l’importanza di un aggiornamento professionale continuo in una fase storica di grandi cambiamenti come quella in cui ci troviamo. «Oggi più che mai i professionisti hanno bisogno di qualificarsi nelle competenze tecniche, personali e metodologiche. Forte della sua esperienza trentennale nella formazione continua, il CSVN ha l’obiettivo di accompagnare i suoi partecipanti nel processo di aggiornamento e ridefinizione delle competenze e delle figure professionali. In qualità principale partner di riferimento per la piazza finanziaria siamo pronti ad affrontare questi cambiamenti» ha concluso la Direttrice Erez.

PREMI AI MIGLIORI DIPLOMATI 2021

Premi Associazione Bancaria Ticinese (ABT):

• Massimo Copetti - PKB Privatbank SA (CAS Risk Management in Banking and Asset Management 2019);

• Alexandra Haas - Wullschleger Martinenghi Manzini Gestioni Patrimoniali SA (CAS Risk Management in Banking and Asset Management 2019);

• Belinda Papa – Banca Zarattini (CAS Compliance in Financial Services 2020)

• Marina Butti – CIM Banque SA (CAS Wealth Management 2021)

• Davide Dandrea – Banca dello Stato del Cantone Ticino (Basics in Banking+Finance)

Premio Federazione Ticinese delle Associazione dei Fiduciari (FTAF):

• Omar Rigamonti – OFFICE FÉDÉRAL DE LA POLICE (FEDPOL) (Basics in Fiscalità Svizzera) AFA Ticino

• Maurizio Trosi – Mobiliare Svizzera Società d’assicurazioni SA (Intermediario assicurativo AFA Pro 2021)

Elenco di tutti i diplomati:

Kalaidos Banking + Finance School

• Barisic Marko Banca Raiffeisen Lugano

• De Rossa Lia Banca dello Stato del Cantone Ticino

• Eccher Jack Banca Raiffeisen del Malcantone

• Mainetti Kevin PKB Privatbank SA

• Pagnamenta Anna PKB Privatbank SA

• Piffero Elisa Banca dello Stato del Cantone Ticino

• Ruberto Domenico Banca dello Stato del Cantone Ticino

Basics in Banking+Finance 2020

• Bieri, Marcela Bank-now SA

• Breda, Antonella Raiffeisen Svizzera società cooperativa

• Crupi, Dennis PKB Privatbank SA

• Fraschina Licchetta, Manuela Banca dello Stato del Cantone Ticino

• Parodi, Anna ONE Swiss Bank SA

• Piffaretti, Aris Banca dello Stato del Cantone Ticino

Basics in Banking+Finance 2021

• Dandrea, Davide Banca dello Stato del Cantone Ticino

• Es Safi, Sana --

• Meier, David Banca Credinvest SA

• Morales, Ayrton Banca Raiffeisen Basso Ceresio

• Odoni, Francesca PKB Privatbank SA

• Patritti, Jessica Raiffeisen Svizzera società cooperativa

• Radivojevic, Lazar Banca dello Stato del Cantone Ticino

• Cristina Rigolli Raiffeisen Svizzera società cooperativa

• Sulmoni, Fulvio Banca dello Stato del Cantone Ticino

• Tedeschi, Daisy Banca Raiffeisen Lugano

Fit for financial products – Prodotti finanziari tradizionali 2020

 Calcagno, James Cornèr Banca SA

 Rodrigues Diegas, Roberto i Partners SA

 Selva, Aaron Cornèr Banca SA

 Simona, Alessia i Partners SA

Fit for Financial Products – Prodotti finanziari derivati, strutturati e alternativi 2021

• Castelletti Athos Cornèr Banca SA

• Perpellini Mattia Office fédéral de la police (fedpol)

• Selva Aaron Cornèr Banca SA

Fit for Credit Products - clientela privata 2020

 Brida, Moreno Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA

Fit for Credit Products - clientela aziendale 2021

• Pea Gianluca --

• Spignesi Albina Banca Raiffeisen del Vedeggio

Fit for Banking Operations 2021

• Caliandro Claudia AVALOQ SOURCING (SWITZERLAND & LIECHTENSTEIN) SA

• Cecchetti Massimiliano PKB PRIVATBANK SA

• Citterio Beatrice AVALOQ SOURCING (SWITZERLAND & LIECHTENSTEIN) SA

• Cuda Valentina --

• Giacone Matteo AVALOQ SOURCING (SWITZERLAND & LIECHTENSTEIN) SA

• Gregori Matteo AVALOQ SOURCING (SWITZERLAND & LIECHTENSTEIN) SA

• Lazzarin Silvia AVALOQ SOURCING (SWITZERLAND & LIECHTENSTEIN) SA

• Mamoli Fabio AVALOQ SOURCING (SWITZERLAND & LIECHTENSTEIN) SA

• Piatti Giuliano PKB PRIVATBANK SA

• Siciliano Jana AVALOQ SOURCING (SWITZERLAND & LIECHTENSTEIN) SA

• Testardi Marco AVALOQ SOURCING (SWITZERLAND & LIECHTENSTEIN) SA

Fit for Sustainable Finance 2021

• Agustoni Corinne BANCA POPOLARE DI SONDRIO (SUISSE) SA

• Arnaboldi Stefano PHOSPHOR ASSET MANAGEMENT SA

• Baumann Debora BANCA POPOLARE DI SONDRIO (SUISSE) SA

• Bonvin Pierre-Olivier CORNÈR BANCA SA

• Calderari Massimo CORNÈR BANCA SA

• Celletti Alberto ABT ASSOCIAZIONE BANCARIA TICINESE

• Comeri Alessandro AXION SWISS BANK SA

• Dattilo Lentini Maria Giovanna BANCA POPOLARE DI SONDRIO (SUISSE) SA

• Esposito Stefano ZURICH COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SA

• Ferrari Giovanni BANCA POPOLARE DI SONDRIO (SUISSE) SA

• Gervasini Cesare CORNÈR BANCA SA

• Gosatti Reto BANCA POPOLARE DI SONDRIO (SUISSE) SA

• Malingamba Cesare CORNÈR BANCA SA

• Mauri Luca CREDIT SUISSE (SVIZZERA) SA

• Pea Gianluca --

• Rampazzi Adriano CORNÈR BANCA SA

• Rizzi Rocco BANCA POPOLARE DI SONDRIO (SUISSE) SA

• Rustici Simone BG VALEUR SA

• Saccà Guido BANCA POPOLARE DI SONDRIO (SUISSE) SA

• Tièche Sara BANCA POPOLARE DI SONDRIO (SUISSE) SA

• Tronconi Alessandro M.E. CONSULENZE SA

• Uehlinger Gianmarco CREDIT SUISSE (SVIZZERA) SA

CAS Compliance in Financial Services

• Alberini Franceso NEMESIS ASSET MANAGEMENT SA

• Aspesi Benzoni Francesca FF MARCUARD SA

• Boscolo Bragadin Matteo VALORI ASSET MANAGEMENT SA

• Brunella Victoria CORNÈR BANCA SA

• Brunelli Marta FE CAPITAL SA

• Corvisiero Clarissa BANCA RAIFFEISEN DEL VEDEGGIO

• Grankovskaja Jana AXION SWISS BANK SA

• Guarneri Biagio CLEARSTREAM FUND CENTRE AG

• Maciocci Patrizia --

• Medici Eleonora PKF CERTIFICA SA

• Nardone Sabrina OSFIN ORGANISATION DE SURVEILLANCE FINANCIÈRE

• Pagani Perissinotto Simona BV & COMPLIANCE SAGL

• Pagliuca Gianluca BANCA DELLO STATO DEL CANTONE TICINO

• Papa Belinda UBS AG

• Preioni Sara UNION BANCAIRE PRIVÉE, UBP SA

• Rimoldi Butti Valeria EFG BANK AG

• Stoppa Marcella SUMUS CAPITAL SA

• Tiso Marco BEST VISION SOLUTIONS & SERVICES SA

• Varano Stefania EDMOND DE ROTHSCHILD (SUISSE) SA

• Vrabie Diana Andreea DELOITTE AG

• Zanon Giovanna AZIENDA ELETTRICA TICINESE (AET)

CAS Risk Management in Banking and Asset Management 2019

• Copetti Massimo PKB Privatbank SA

• Haas Alexandra Wullschleger Martinenghi Manzini Gestioni Patrimoniali SA

• Lombardo Eros E2S Monitoring SA

• Marazzi Daniela Banca Raiffeisen del Vedeggio

• Pozzi Corinna Pharus Asset Management SA

• Rotondo Giovanni AZ SWISS & PARTNERS SA

• Wirz Jakob Axion Swiss Bank SA

CAS Risk Management in Banking and Asset Management 2020

• Barison Massimo --

• Dedini Michele Naret SA

• Preda Roberto Phosphor Asset Management SA

• Rossi Stefania RMC Wise Sagl

• Sabljic Marko Axion Swiss Bank SA

• Santini Michel PKB Privatbank SA

• Secco Stefano GISEV Family Office SA

• Violini Luca Banca dello Stato del Cantone Ticino

• Zatti Davide Banca Raiffeisen Malcantonese

CAS Private Banking - Wealth Management 2019

• Alvisi Gianmarco Kudos Capital Management SA

• Castelnuovo Isabella Blue Arrow

• Didier Alain Banca Raiffeisen Colline del Ceresio

• Kofler Sebastien Cornèr Banca SA

• Monti Fabio Swiss Oak Global Consulting Sagl

CAS Wealth Management 2020

• Askari Sanaz Banca Migros SA

• Barba Roberto Banca Zarattini & Co. SA

• Borea Stefano Intesa San Paolo S.p.A

• Butti Marina CIM Banque SA

• Ozmen Anna Banca Zarattini & Co. SA

CAS Relationship and Communication Management in Finance & Banking 2019-2020

• Beretta Igor Banca Julius Baer & Co. SA

• Bonasia Vincenzo Banca Julius Baer & Co. SA

• Celletti Alberto ABT Associazione Bancaria Ticinese

• Frigerio Trevor Banca Raiffeisen del Camoghè

• Jelmolini Gabriele Banca dello Stato del Cantone Ticino

• Rogic Aris Banca dello Stato del Cantone Ticino

• Zappia Sebastiano PostFinance SA

Assistente del gestore e del consulente wealth management 2020

• Blasi Luca Finpromotion Société de Promotion Financière SA

• Herceg Kristina KeysGest SA

• Marmori Sara Cornèr Banca SA

• Nardella Moira Cornèr Banca SA

• Perego Debora Finpromotion Société de Promotion Financière SA

• Simona Alessia i Partners SA

LIsFi e LSerFi: competenze specialistiche, personali e manageriali per gestori patrimoniali e trustee relative alla gestione del rischio, al sistema di controllo e alla compliance

• Antognoli David D&D SA

• Gerosa Elia Sirioinvest SA

• Haas Alexandra Wullschleger Martinenghi Manzini Gestioni Patrimoniali SA

• Posca Marco I&P Trust & Family Office SA

• Storni Paolo Sirioinvest SA

• Tronconi Alessandro M.E. Consulenze SA

Basics in fiscalità svizzera 2020

• Cernetti Cristiano 3C Global Consulting Sagl

• Fontana Alice Città di Bellinzona

• Ghezzi Diego Altiqa SA

• Moranduzzo Elisa Fiduciaria Repa SA

Basics in fiscalità svizzera 2021

• Campeglia Antonio ARIFIDA SA

• Capacci Corrado COMPASS ASSET MANAGEMENT SA

• Crnogorac Tatjana FP FIDUCIARI COMMERCIALISTI SA

• Guidotti Luca FIDINAM & PARTNERS SA

• Rigamonti Omar OFFICE FÉDÉRAL DE LA POLICE (FEDPOL)

Pianificazione fiscale svizzera 2019

• Bellini Andrea Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio

• Fontes Elisabetta Banca Raiffeisen Morbio-Vacallo

• Marzini Walter --

L'esercizio professionale dell'attività di trustee 2020

• Marchese Massimiliano Swiss merchant Investment SA

• Sbrizzi Samantha GISEV Family Office SA

Tax Compliance Internazionale 2020

• Muschietti Campofiorito Laura Banca Raiffeisen del Vedeggio

FIDLEG: certificazione per fornitori di servizi finanziari 2020

• D'Incalci Sandra BANCA RAIFFEISEN DEL VEDEGGIO

• Maciocci Patrizia PATRIMONY 1873 SA

• Muschietti Campofiorito Laura BANCA RAIFFEISEN DEL VEDEGGIO

FIDLEG: certificazione per fornitori di servizi finanziari 2021

• Biaggi Maurizio Pentagram Wealth Management SA

• Bianchini Marco Banca CIC (Suisse) SA

• Di Bello Fabrizio Veco Invest SA

• Nardone Sabrina OSFIN Organisation de surveillance financière

• Rizzi Fabrizio Best Vision Solutions & Services SA

• Sada Davide Altiqa SA

• Varini Karim Pareto Service Sagl

Le società svizzere: aspetti normativi, contabili e fiscali 2019

• De Maria Fabio Rolfle A&WM SA

Intermediario assicurativo AFA (primavera) 2020

• Belloli Nicole Assimedia SA

• Casale Maria Baloise

• Dal Re Cecilia Assimedia SA

• Rigazzi Chiara Assimedia SA

Intermediario assicurativo AFA 2020 (autunno)

• BalachandranCharles --

• Decristophoris Alan La Mobiliare

• Fusco Patricia AutoMate Insurance AG

• Migliavacca Francesca Letizia Maria GFP Mediconsul Ticino SA

• Renesto Iacopo Luigi Aon S.p.A.

• Rezzonico Natalie Baloise

Intermediario assicurativo AFA PRO 2021 (primavera)

• Bettelini Marco Mobiliare Svizzera Società d’assicurazioni SA

• Bigolin Elisa Allianz Suisse

• Capasso Valerio Swissential SA

• KhamadianovaElena TiAssicuro

• Monga Chiara Assifin & Partners Sagl

• Monzeglio Arianna Mobiliare Svizzera Società d’assicurazioni SA

• Sasselli Stefania Assidu SA

• Talkenberg Rezzonico Marion Cornèr Banca SA

• Trosi Maurizio Mobiliare Svizzera Società d’assicurazioni SA

• Veloso Rua Lucas Etra Consulting SA

tipress