No Vax in piazza Riforma: un pic-nic di protesta

LUGANO - Non possono entrare in bar e ristoranti? Ed eccoli seduti per terra, nel bel mezzo di piazza Riforma. Alcuni attivisti No Vax o meglio No Pass hanno organizzato un sit-in, o meglio un pic-nic di protesta in centro a Lugano oggi pomeriggio.

Il gruppo si è accampato con tanto di stuoini e tupperware sul pavè a pochi passi dal Municipio. Tra gli sguardi incuriositi dei passanti, i manifestanti - una ventina di persone - hanno esibito cartelli inneggianti alla «libertà e integrità fisica» e raccolto firme per l'iniziativa popolare "Stop all'obbligo di vaccinazione".

L'iniziativa è stata lanciata a dicembre scorso dal Movimento per la libertà svizzera (MLS) e ha raccolto finora oltre 100 mila adesioni. La raccolta firme durerà fino a giugno 2022.

tipress