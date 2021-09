La Posta rinnova la sua flotta, ora è completamente verde

MENDRISIO - Nel Mendrisiotto servizio logistico fa rima con ecologia. L’organizzazione di recapito della regione più a sud del Cantone è infatti la prima in Ticino ad avvalersi da subito di una flotta veicolare completamente elettrica: scooter a tre ruote, furgoni e vetture per un totale di 61 mezzi elettrici percorrono quotidianamente 1476 chilometri di strada da Arogno a Pedrinate per fare in modo che pacchi, lettere e giornali giungano tempestivamente a buon fine.

99 collaboratori - La Regione di recapito di Mendrisio, con sede a Genestrerio, si occupa del recapito per la zona che si estende da Pedrinate salendo a nord, verso tutta la valle di Muggio e le pendici del Monte San Giorgio, sino a Melano e alla Val Mara. Impiega 99 collaboratrici e collaboratori, cui si sono appena aggiunti altri due neodiplomati addetti al recapito, al termine del tirocinio triennale svolto proprio qui.

61 mezzi elettrici - Un DXP Cargo, 37 scooter Kyburz DXP, 22 veicoli Kangoo ZE e un furgone VW Transporter El.: questa l’attuale flotta disponibile presso il centro logistico di via Prella. Insieme a una Fiat Panda 4x4 (unico mezzo non elettrico) i nuovi veicoli permettono di assicurare la corrispondenza a 14’522 punti di recapito, per un totale di 28’368 economie domestiche e commerciali, lungo 1'476 km di percorsi con dislivelli anche notevoli. «A circa 10 anni dalla sostituzione degli scooter a benzina con i tricicli elettrici, abbiamo iniziato l’elettrificazione dei veicoli a 4 ruote. Nel Mendrisiotto, il primo veicolo di questo tipo è entrato a far parte della flotta a inizio aprile 2021 e l’ultimo a inizio luglio. Vista la conformazione del territorio, in particolar modo nella Val Mara, necessitiamo di un veicolo 4x4 di piccole dimensioni. Questo sarà sostituito con uno elettrico non appena sarà disponile una variante con tali caratteristiche», precisa Ennio Figini, responsabile del recapito nel Mendrisiotto.

Genestrerio è solo l'inizio - Genestrerio è il primo centro di recapito in Ticino a “muoversi” in modo totalmente elettrico, ma molto presto ne seguiranno altri, e in tutta la Svizzera. Entro il 2030 la Posta mira a un recapito a impatto climatico zero attraverso investimenti nella sua flotta elettrica e in ulteriori sistemi di propulsione alternativa. La Posta intende raggiungere la neutralità climatica come azienda a partire dal 2040.

Nel cuore della Città dell’energia - Nel 2003 - ricordiamo - Mendrisio è stato il primo comune ticinese a ottenere il label Città dell’energia. Nel 2019 ha conseguito la quarta certificazione, la prima con il marchio GOLD. «Siamo fieri di annoverare, nel cuore della Città, una base logistica efficiente che si muove in modo sostenibile. Il Municipio di Mendrisio è fermamente convinto che ogni piccolo sforzo intrapreso in questa direzione, dalle autorità tanto quanto dalle aziende e dai singoli cittadini, concorra all’ottenimento di risultati concreti e necessari a livello globale, nel campo energetico e nella lotta sempre più prioritaria ai cambiamenti climatici» sottolinea il Sindaco Samuele Cavadini.

La Posta