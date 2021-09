Norman Gobbi si è vaccinato

BELLINZONA - Norman Gobbi è stato vaccinato oggi al centro di Giubiasco. È lo stesso consigliere di Stato leghista a render nota l'avvenuta immunizzazione - con tanto di certificato Covid-19 valido fino al 31 agosto 2022 - oggi tramite un lungo post sui social con cui si è tolto anche qualche sassolino dalla scarpa in merito a tutte le accuse e le critiche che gli erano state rivolte. «Per quanto infastidito dalle speculazioni fatte in queste ultime settimane in merito alla mia presunta irresponsabilità di fronte alla pandemia - scrive Gobbi - voglio esprimermi sulle ragioni per cui oggi mi sono fatto vaccinare».

Motivi che vanno ricercati nel fatto che Gobbi aveva contratto la malattia in maniera asintomatica. «L’ultimo test sierologico (e sì, malgrado i numerosi tamponi negativi, ho scoperto di aver fatto il Covid in maniera asintomatica) ha infatti evidenziato che il tasso di anticorpi presenti nel mio sangue è insufficiente per garantire un’adeguata protezione al virus e su raccomandazione del mio medico ho deciso liberamente di farmi vaccinare».

Gobbi conclude il suo intervento su Facebook precisando che negli scorsi aveva atteso il suo turno «lasciando alle persone che ne avevano più bisogno la possibilità di farsi vaccinare».