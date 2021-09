Moreno Capella nominato sostituto Procuratore generale

LUGANO - Moreno Capella sarà il vice del procuratore generale Andrea Pagani. Lo ha reso noto oggi il Ministero pubblico, a seguito della recente elezione di Nicola Respini - attuale sostituto Pg - a giudice del tribunale d'appello. Capella - si legge in una nota - dirigerà la Sezione dei reati di polizia (competente per perseguire i reati comuni e quelli previsti dalla legislazione speciale federale e cantonale).

Classe 1962, magistrato di lunga esperienza, con una laurea in diritto e una in scienze politiche conseguite all'Università di Losanna, il nuovo Procuratore generale sostituto è entrato a far parte del Ministero pubblico nel 2003 occupandosi sia di reati di polizia sia di reati finanziari. In precedenza era stato a capo della Sezione permessi e immigrazione al Dipartimento delle istituzioni.

Dal 13 settembre, Moreno Capella andrà dunque ad affiancare in seno all'Ufficio del Procuratore generale (UPG), Andrea Pagani (Procuratore generale) e Andrea Maria Balerna (Procuratore generale sostituto - Responsabile della Sezione reati economico finanziari).