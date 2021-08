In Ticino ci sono 25 nuovi carrozzieri, ma «non bastano»

BELLINZONA - In Ticino ci sono 25 nuovi carrozzieri. Tanti sono gli apprendisti, attivi in tre diverse professioni del settore, che lo scorso luglio hanno superato le prove di fine tirocinio per l’ottenimento dell’Attestato federale di capacità. «A tutti loro - precisa Carrosserie Suisse - vanno i migliori auguri per una carriera professionale ricca di soddisfazioni».

Ma la sezione ticinese, oltre a complimentarsi con i neo-diplomati, lancia pure un grido d'allarme per un settore che «è costantemente alla ricerca di giovani apprendisti, che permetteranno nel corso dei prossimi anni di compensare al naturale cambio generazionale, e alla sistematica mancanza di personale qualificato all’interno delle carrozzerie della regione».

Di seguito tutti i nominativi dei venticinque neo-diplomati.